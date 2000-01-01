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Бунт на корабле: `Ликуд` пытается предотвратить переворот | Фото: Википедия14.08 19:45   MIGnews.com

Бунт на корабле: "Ликуд" пытается предотвратить переворот

Руководство партии "Ликуд" заблокировало процесс вступления в ее ряды через Интернет из опасений, что тысячи "Новых Ликудников" попытаются взять политсилу под свой контроль.

"Мы наблюдаем признаки некорректного использования сайта регистрации в "Ликуде", поэтому было принято решение о временном приостановлении регистрации в Интернете. Регистрация в партии при помощи бумажных бланков, продолжается в обычном режиме", - сообщили газете "Маарив" ее источники в "Ликуде".

В пятницу в "Маарив" была опубликована информация о том, что "Ликуд" выступает против движения "Новые лидукники" на том основании, что оно выступает против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Следует отметить, что на прошлой неделе движение бойкотировало мероприятие в поддержку премьер-министра.
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