Насралла грозит Израилю великим поражением в будущей войне
Лидер “Хизбаллы” шейх Хасан Насралла выступил с речью, посвященной 11-й годовщине Второй Ливанской Войны.
Насралла сообщил, что “Израиль потерпел поражение в 2006, и его ждет новое поражение, только куда более великое”. Насралла грозит, что ответ “Хизбаллы” на “израильскую агрессию” будет “в 100 раз жестче, чем во время войны 2006 года”.
Насралла заявил, что "Израиль признает мощь “Хизбаллы”, и лучшим примером является эвакуация хранилища аммиака в Хайфе. Мы надеемся на то, что они изучат возможности эвакуации ядерного реактора в Димоне - он куда более опасен, и им следует заняться”.
Насралла заявил: “С 2006 года здесь в Ливане - новое Сопротивление. Эти люди не шутят, не тратят попусту время и не уезжают на ежегодные каникулы. Он и работают день и ночь, изучают все , что происходит, планируют и разрабатывают заново планы, обучают и вооружают себя лучшим оружием, потому что это - их естественное право”.
Насралла заявил, что Израиль, осознав, что ему не справится с “Хизбаллой”, возлагает все надежды на администрацию Трампа: “Враг знает, что ему
не удастся ликвидировать “Хизбаллу” с помощью военного конфликта - цена будет слишком высока. Но он не может оставаться спокойным, наблюдая за тем, как “Хизбалла” с каждым днем становиться все сильнее. Они пытаются давить ан ливанский народ, на ливанское правительство, на друзей и базу “Хизбаллы”. Все сталкиваются с давлением и угрозами”.
Под давлением Насралла понимает экономические санкции. Его рецепт “не сдаваться”: “Я говорю американской администрации - вы не можете, со всеми вашими возможностями навредить мощи Сопротивления, его целеустремленности и его усилению в Ливане”.
Дело не ограничивается санкциями. США, по данным ливанской прессы, намерены создать буферные зоны вдоль ливанской границы - не только израильской, но и сирийской, а также вдоль морских границ. Цель этой акции - предотвращение поставок тяжелых вооружений “Хизбалле” и изоляция движения внутри Ливана. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Вторая серия UNIFIL".
Насралла также сообщил, что “терроризм был создан Америкой и Израилем”: “Даже сам Трамп обвиняет Клинтон и Обаму в том, что они создали ISIS. Единственный, кто воюет с терроризмом в этом регионе - “Хизбалла”, которая не является террористической организацией, а напротив, организацией, борющейся против терроризма”.
Насралла также заявил, что “Хизбалла” “разрушила план создания Великого Израиля в 2000 году”: “Доказательством этого является тот факт, что сейчас они строят стены на своих границах. “Хизбалла” положила конец их плану в 2006 году, и ХАМАС - в 2014”.