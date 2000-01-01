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Власти КНДР вызвали своих послов в Пхеньян | Фото: Thinkstock14.08 08:57   MIGnews.com

Власти КНДР вызвали своих послов в Пхеньян

Власти КНДР отозвали своих послов из крупнейших стран мира в Пхеньян для консультаций, сообщает информагентство "Ренхап".

В частности, как сообщает агентство, в столицу КНДР вызваны дипломаты из России, Китая и представитель при ООН.

Предположительно, они примут участие в совместном совещании касательно последних событий, связанных с проведением в КНДР ракетных испытаний и последовавших санкций со стороны Совета Безопасности ООН. При этом точное число вызванных послов остается неизвестным.

В июле 2015 года в Пхеньяне состоялась 43-я встреча дипломатов высшего уровня, нынешний сбор напоминает то мероприятие, заявил журналистам официальный представитель южнокорейского Министерства объединения.

13 августа президент США Дональд Трамп заявил, что, наряду с дипломатическими и экономическими мерами, Вашингтон готов применить силу для ликвидации ядерной угрозы со стороны КНДР. За два дня до этого он предостерег лидера КНДР от нанесения удара по американской военной базе на Гуаме или любой другой военной агрессии.

Совбез ООН 5 августа принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна. Среди прочего, всем странам запретили покупать у Пхеньяна уголь, железо, свинец и морепродукты, также были заморожены счета Банка внешней торговли КНДР.
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