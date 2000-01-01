Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Министр Кац: решение Трамп может начать войну с Ираном 14.10 10:24   MIGnews.com

Министр Кац: решение Трампа может начать войну с Ираном

Решение американского президента Дональда Трампа не сертифицировать иранское ядерное соглашение сигнализирует о решимости Белого дома противостоять угрозе, которую представляет Исламская республика, считает министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац.

В пятничном интервью 2-му каналу ИТВ, он заявил, что "очень важное" решение Трампа создает предпосылки для повышения давления и "устранения некоторых изъянов в опасном ядерном соглашении, которое в своем нынешнем виде позволит Ирану в недалеком будущем развить ядерный потенциал".

"Ликудник" Кац констатировал то, что сделка с "шестеркой" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) до сих пор предоставляет Ирану "своего рода страховой полис".

На вопрос ведущего о том, видит ли он риск начала войны после выступления Трампа, министр ответил: "Безусловно, да. Я думаю, что речь была очень важной. Иран – новая Северная Корея. Мы следим за тем, к чему приведет все происходящее".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:42
Дурной пример США: Москва объяснила выход Израиля из ЮНЕСКО
08:56
Датский пенсионный фонд объявил бойкот из-за поселений
08:14
Страны Залива подписались под каждым словом Трампа
07:52
Новый директор ЮНЕСКО просит Израиль и США передумать
07:11
Рухани: Угрозы Трампа – бред
06:34
Москва раскритиковала решение Трампа по Ирану
05:32
Рыбака забрали в реанимацию после поцелуя рыбы
04:27
Найден гигантский пожиратель двойников Земли
03:51
Мускулистого кенгуру из Австралии сравнили с Путиным
02:31
Роуз Макгоуэн рассказала всю правду
01:02
Вышел трейлер ужастика по мотивам "Людей Икс"
00:24
Клип Despacito бьёт рекорды
23:33
В США продали недокуренную сигару Уинстона Черчилля
22:12
Не Вайнштейном единым
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus