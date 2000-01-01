14.10 10:24 MIGnews.com

Министр Кац: решение Трампа может начать войну с Ираном

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Решение американского президента Дональда Трампа не сертифицировать иранское ядерное соглашение сигнализирует о решимости Белого дома противостоять угрозе, которую представляет Исламская республика, считает министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац.В пятничном интервью 2-му каналу ИТВ, он заявил, что "очень важное" решение Трампа создает предпосылки для повышения давления и "устранения некоторых изъянов в опасном ядерном соглашении, которое в своем нынешнем виде позволит Ирану в недалеком будущем развить ядерный потенциал"."Ликудник" Кац констатировал то, что сделка с "шестеркой" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) до сих пор предоставляет Ирану "своего рода страховой полис".На вопрос ведущего о том, видит ли он риск начала войны после выступления Трампа, министр ответил: "Безусловно, да. Я думаю, что речь была очень важной. Иран – новая Северная Корея. Мы следим за тем, к чему приведет все происходящее".