14.10 16:38 MIGnews.com

Лидеры оппозиции призвали не выходить из ядерной сделки

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Лидеры израильской оппозиции призвали к дальнейшим санкциям в отношении Ирана в качестве наказания за поддержку терроризма. При этом израильские чиновники считают, что Соединенные Штаты не должны выходить из ядерного соглашения с Тегераном.Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что он не будет ресертифицировать иранскую ядерную сделку, не отказываясь от пакта, и изложил новый, более жесткий подход к Тегерану.Кроме того, он заявил, что участие Вашингтона в соглашении может быть прекращено, если достигнуто не будет совместное решение с конгрессом США и союзниками.Выступая перед аудиторией в Беэр-Шеве, лидер партии "Авода" Ави Габай приветствовал речь американского президента. Парламентарий выразил надежду на то, что Трамп держит сове обещание и "расправится" с Ираном.Также Габай призвал расширить санкции в отношении Тегерана, в особенности за поддержку террористической деятельности.Кроме того новый лидер фракции "Авода" подверг критике израильское правительство за то, что его представители не участвовали в разработке "ядерного соглашения", против которого так яростно выступает премьер-министр Биньямин Нетаниягу.По его словам, Израиль должен более активно участвовать в "дискуссиях за закрытыми дверями".Бывший министр обороны Израиля Моше Яалон также призвал США не выходить из ядерной сделки с Тегераном."Отменить ядерную сделку с Ираном было бы большой ошибкой", - заявил экс-министр обороны.Вместо этого, он призвал Дональда Трампа наложить серьезные санкции в отношении Тегерана за постоянную поддержку террористических группировок, таких как ХАМАС и "Хизбалла".