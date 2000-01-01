14.10 17:28 MIGnews.com
"Авода": никакой коалиции с Объединенным списком
Новый лидер партии "Авода" Ави Гадай заявил, что он не готов быть вместе с Объединенным списком в одном правительстве.
Заявление депутата Кнессета прозвучало на мероприятии "Шабатарбут" в Беэр-Шеве в субботу, 14 октября.
Габай подчеркнул, что "не видит ничего, чтобы что-то связывало нас с ними".
"Чтобы сформировать новое правительство нам понадобится около 27 мандатов, в то время как партии Лапиду понадобится 11", - отметил лидер "Аводы".
Ранее он призвал США
не выходить из ядерного соглашения с Ираном.
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