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Youtube 14.10 17:28   MIGnews.com

"Авода": никакой коалиции с Объединенным списком

Новый лидер партии "Авода" Ави Гадай заявил, что он не готов быть вместе с Объединенным списком в одном правительстве.

Заявление депутата Кнессета прозвучало на мероприятии "Шабатарбут" в Беэр-Шеве в субботу, 14 октября.

Габай подчеркнул, что "не видит ничего, чтобы что-то связывало нас с ними".

"Чтобы сформировать новое правительство нам понадобится около 27 мандатов, в то время как партии Лапиду понадобится 11", - отметил лидер "Аводы".

Ранее он призвал США не выходить из ядерного соглашения с Ираном.
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