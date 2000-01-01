14.10 20:29 MIGnews.com

Путин призвал бороться с терроризмом без двойных стандартов

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Россия убеждена, что бороться с терроризмом нужно без двойных стандартов, без использования радикалов в политических целях.Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на открытии ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге."Убеждены, бороться с терроризм нужно без двойных стандартов, без скрытых повесток, без использования радикалов в чьих бы то ни было политических интересах и, разумеется, только объединяя усилия, только сообща", — цитирует РИА Новости слова российского лидера.