14.10 20:57 MIGnews.com

Сирия обвинила Турцию в "вопиющей агрессии"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министерство иностранных дел Сирии потребовал немедленного вывода турецких войск, так как их присутствие на территории страны является "вопиющей агрессией" против суверенитета и безопасности государства.В ведомстве назвали ввод турецких войск "чудовищным нарушением норм международного права".Также в МИД отметили, что действия Анкары не только не согласуются с договоренностями межсирийских переговоров в Астане, но даже противоречат им.Дамаск требует немедленного и безусловного вывода турецких войск с территории Сирии.