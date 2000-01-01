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Сирия обвинила Турцию в `вопиющей агрессии` | Фото: Thinkstock14.10 20:57   MIGnews.com

Сирия обвинила Турцию в "вопиющей агрессии"

Министерство иностранных дел Сирии потребовал немедленного вывода турецких войск, так как их присутствие на территории страны является "вопиющей агрессией" против суверенитета и безопасности государства.

В ведомстве назвали ввод турецких войск "чудовищным нарушением норм международного права".

Также в МИД отметили, что действия Анкары не только не согласуются с договоренностями межсирийских переговоров в Астане, но даже противоречат им.

Дамаск требует немедленного и безусловного вывода турецких войск с территории Сирии.
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