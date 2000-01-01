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Youtube/скриншот с видео14.10 21:31   MIGnews.com

РФ: действия коалиции США в Ракке – безграмотные

Министерство обороны РФ назвало безграмотным планирование операции возглавляемой США коалиции в сирийской Ракке.

Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков в субботу, 14 октября.

Минобороны также сообщило, что сирийские войска полностью освободили город Меядин.

"Успешные действия сирийской армии по разгрому последнего плацдарма ИГ на востоке Сирии резко контрастируют со ступором, в котором уже не один месяц находится возглавляемая США "международная коалиция", увязшая в Ракке", — цитирует gazeta.ru слова Конашенкова.

Он также указал на жертвы среди мирного населения из-за ковровых бомбардировок.

"Используемые США и "коалицией" ковровые бомбардировки жилых кварталов с людьми и сознательное уничтожение всех естественных источников водоснабжения в Ракке, - не принесли пока ничего, кроме многотысячных жертв "освобождаемого" населения и ярких примеров безграмотного планирования данной военной операции", — заключил Конашенков.
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