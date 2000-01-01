14.10 21:31 MIGnews.com

РФ: действия коалиции США в Ракке – безграмотные

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министерство обороны РФ назвало безграмотным планирование операции возглавляемой США коалиции в сирийской Ракке.Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков в субботу, 14 октября.Минобороны также сообщило, что сирийские войска полностью освободили город Меядин."Успешные действия сирийской армии по разгрому последнего плацдарма ИГ на востоке Сирии резко контрастируют со ступором, в котором уже не один месяц находится возглавляемая США "международная коалиция", увязшая в Ракке", — цитирует gazeta.ru слова Конашенкова.Он также указал на жертвы среди мирного населения из-за ковровых бомбардировок."Используемые США и "коалицией" ковровые бомбардировки жилых кварталов с людьми и сознательное уничтожение всех естественных источников водоснабжения в Ракке, - не принесли пока ничего, кроме многотысячных жертв "освобождаемого" населения и ярких примеров безграмотного планирования данной военной операции", — заключил Конашенков.