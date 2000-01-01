15.10 06:33 MIGnews.com

Путин призвал подумать о послевоенном восстановлении Сирии

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Президент России Владимир Путин на открытии ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге заявил, что мировому сообществу пора задуматься о том, как помочь восстановлению Сирии после войны."Полагаю, мировому сообществу уже стоит задуматься о послевоенном восстановлении государства, о том, как, в каких формах, объёмах оказать помощь этой и другим странам региона, как эффективнее содействовать их социально-экономическому развитию, укреплению государственных институтов, в том числе и законодательной ветви власти", — цитирует RT слова российского лидера.Также он отметил, что борьба с терроризмом должна вестись только сообща и без скрытых повесток и использования радикалов.