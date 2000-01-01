15.10 07:11 MIGnews.com
КНДР: уничтожим всех, кто станет у нас на пути к миру
Северная Корея готова уничтожать всех врагов, которые встанут на пути страны к мирной жизни.
Об этом заявил журналистам глава северокорейской делегации на ассамблее Межпарламентского союза, первый вице-спикер парламента КНДР Ан Дон Чхун, передает РИА Новости.
Отвечая на вопрос журналистов о том, готова ли Пхеньян к прямым переговорам с Соединенными Штатами, он отметил:
"Наша страна хочет, чтобы у нас было мирное будущее. Поэтому, чтобы добиться мира, мы готовы уничтожать тех врагов, которые хотят помешать этому будущему".
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