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15.10 07:11   MIGnews.com

КНДР: уничтожим всех, кто станет у нас на пути к миру

Северная Корея готова уничтожать всех врагов, которые встанут на пути страны к мирной жизни.

Об этом заявил журналистам глава северокорейской делегации на ассамблее Межпарламентского союза, первый вице-спикер парламента КНДР Ан Дон Чхун, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов о том, готова ли Пхеньян к прямым переговорам с Соединенными Штатами, он отметил:

"Наша страна хочет, чтобы у нас было мирное будущее. Поэтому, чтобы добиться мира, мы готовы уничтожать тех врагов, которые хотят помешать этому будущему".
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