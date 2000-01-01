Новый директор ЮНЕСКО просит Израиль и США передумать
Новый гендиректор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, французский экс-министр культуры Одри Азуле, считает, что государства-члены должны участвовать в организации, а не покидать ее.
"В период кризиса мы должны быть активнее, чем когда-либо, стремиться укреплять ЮНЕСКО, а не уходить", - заявила она после своей вчерашней победы на голосовании.
Азуле предупредила, что первым, что она попытается сделать – если это, конечно же, одобрят на ноябрьской генеральной конференции ЮНЕСКО – это "восстановить доверие" к организации и ее членам.
Напомним, что она была избрана на следующий день после того, как США и Израиль заявили о своих планах покинуть организацию из-за антиизраильской предвзятости.
Изначально будучи аутсайдером среди остальных кандидатов (представителей Гватемалы, Ирака, Азербайджана, Вьетнама, Китая, Ливана, Египта и Катара), она победила бывшего катарского министра культуры Хамада бен Абдельазиза аль-Кавари с минимальной разницей в голосах – 30 против 28, разрушив мечты арабов впервые встать во главе "культурного" крыла ООН. Впрочем и сама она тоже имеет связи в арабском мире, так как ее отец – марокканец и является советником короля Марокко Мухаммеда VI.
49-летняя Азуле станет второй женщиной-директором ЮНЕСКО после своей предшественницы Ирины Боковой и вторым представителем Франции на этой должности после Рене Майо, который возглавлял организацию с 1961 по 1974 год.