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Страны Залива подписались под каждым словом Трампа | Фото: Thinkstock14.10 08:14   MIGnews.com

Страны Залива подписались под каждым словом Трампа

Арабские государства Персидского залива – Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн – приветствовали твердую позицию американского президента Дональда Трампа по Ирану.

"Королевство поддерживает и приветствует твердую стратегию в отношении Ирана и его агрессивной политики, объявленную президентом США Дональдом Трампом", - цитирует Saudi Press Agency заявленное в Эр-Рияде.

Сауды отметили, что отмена санкций способствовала развитию иранской баллистической программы и активизировала поддержку террористических группировок на Ближнем Востоке. Как отметили в королевстве, Иран использовал дополнительные финансовые доходы для поддержки ливанской "Хизбаллы" и йеменских мятежников-хуситов.

В то же время Объединенные Арабские Эмираты также высказались в поддержку новой политики США в отношении Ирана, подтвердив свою приверженность совместному с Вашингтоном противодействию поддержке экстремизма, который оказывает Иран.

"ОАЭ заявляет о своей полной поддержке новой стратегии США в отношении иранской политики, подрывающей безопасность и стабильность", - сообщило государственное агентство WAM.

Бахрейн также заявил, что приветствует политику США в отношении ядерной и баллистической программ Ирана и его поддержки региональных экстремистских группировок.
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