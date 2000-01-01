Страны Залива подписались под каждым словом Трампа

"Королевство поддерживает и приветствует твердую стратегию в отношении Ирана и его агрессивной политики, объявленную президентом США Дональдом Трампом", - цитирует Saudi Press Agency заявленное в Эр-Рияде.
Сауды отметили, что отмена санкций способствовала развитию иранской баллистической программы и активизировала поддержку террористических группировок на Ближнем Востоке. Как отметили в королевстве, Иран использовал дополнительные финансовые доходы для поддержки ливанской "Хизбаллы" и йеменских мятежников-хуситов.
В то же время Объединенные Арабские Эмираты также высказались в поддержку новой политики США в отношении Ирана, подтвердив свою приверженность совместному с Вашингтоном противодействию поддержке экстремизма, который оказывает Иран.
"ОАЭ заявляет о своей полной поддержке новой стратегии США в отношении иранской политики, подрывающей безопасность и стабильность", - сообщило государственное агентство WAM.
Бахрейн также заявил, что приветствует политику США в отношении ядерной и баллистической программ Ирана и его поддержки региональных экстремистских группировок.