Дурной пример США: Москва объяснила выход Израиля из ЮНЕСКО
Москва сожалеет о решении руководства Израиля покинуть Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, объяснив это "дурным примером США".
Она считает, что Еврейское государство заявило о выходе из ЮНЕСКО в тот момент, когда "в организации начала прослеживаться тенденция к снятию накала политизированности при рассмотрении «палестинских резолюций», касающихся сохранности Старого города Иерусалима, восстановления и развития Сектора Газа, а также вопросов культуры, образования, гендерного равенства и работы с молодежью на палестинских территориях".
Захарова предупреждает, что после того, как Израиль уйдет, прекратится российско-израильское сотрудничество по профилактике экстремизма и радикализма посредством образования и по посвященным Международному дню памяти жертвам Холокоста мероприятиям.
Напомним, что новый гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле призвала все страны-члены организации продолжать свое участие, а не покидать ее.