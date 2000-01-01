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Дурной пример США: Москва объяснила выход Израиля из ЮНЕСКО | Фото: Thinkstock14.10 09:42   MIGnews.com

Дурной пример США: Москва объяснила выход Израиля из ЮНЕСКО

Москва сожалеет о решении руководства Израиля покинуть Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, объяснив это "дурным примером США".

Она считает, что Еврейское государство заявило о выходе из ЮНЕСКО в тот момент, когда "в организации начала прослеживаться тенденция к снятию накала политизированности при рассмотрении «палестинских резолюций», касающихся сохранности Старого города Иерусалима, восстановления и развития Сектора Газа, а также вопросов культуры, образования, гендерного равенства и работы с молодежью на палестинских территориях".

Захарова предупреждает, что после того, как Израиль уйдет, прекратится российско-израильское сотрудничество по профилактике экстремизма и радикализма посредством образования и по посвященным Международному дню памяти жертвам Холокоста мероприятиям.

Напомним, что новый гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле призвала все страны-члены организации продолжать свое участие, а не покидать ее.
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