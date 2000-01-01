Директор "Шалом Ахшав" может возглавить "Мерец"

В минувшие выходные генеральный секретарь леворадикальной израильской НГО "Шалом Ахшав" ("Мир сейчас") Ави Бускила ушел со своей должности и объявил о выставлении своей кандидатуры на выборах лидера партии "Мерец".
44-летний Бускила является выходцем из семьи марокканских репатриантов. Он родился и вырос в мошаве Мишмар ха-Ярден в Галилее, а сейчас живет в тель-авивском районе Яд Элияху. В апреле 2016 года он стал первым лидером "Шалом Ахшав" сефардского происхождения.
"Наша партия подобна застрявшему на мелководье ржавому кораблю. Никто у нас страну не отбирал. Мы, сами того не заметив, от нее отказались. Пришло время бороться за нее, потому что она того стоит", - пишет он в Facebook.
Бускила пополнит и без того немалолюдный список кандидатов в председатели "Мереца". На сегодняшний день за лидерство самой левой партии в Кнессете борются ее действующая лидер Захава Гальон, активист Ави Дабуш, а также депутаты Илан Гилон и Тамар Зандберг, которые приветствовали решение Ави Бускилы.
Любопытно, что сын Захавы Гальон, Надав, является официальным представителем "Шалом Ахшав", однако решение своего бывшего босса он решил не комментировать.
Новый кандидат обещает не покидать гонку и питает весьма оптимистические планы на счет своего участия, обещая вернуть веру периферии в "Мерец".
Однако стоит отметить, что помимо формальной поддержки от своих соперников участие Ави Бускилы было проигнорировано политикумом. Зато бывший лидер "Мереца" Йосси Бейлин и депутат Ран Коэн поддержали Тамар Зандберг, которая и считается одним из главных претендентов на лидерство.