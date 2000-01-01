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15.01 11:10   MIGnews.com

Офис премьера подаст в суд на охранника Яира Нетаниягу

По сообщениям в израильских СМИ, офис премьер-министра Биньямина Нетаниягу подаст в суд на водителя охраны сына премьера, Яира Нетаниягу.

Водитель записал летом 2015 года разговоры Яира в стриптиз- клубе и продал записи второму каналу израильского ТВ.

Водителя обвиняют в незаконной записи разговоров охраняемого им лица.

Адвокат водителя, Бени Кониг в эфире радио Галей ЦАХАЛ заявил, что не может прокомментировать данную информацию, поскольку не получал искового заявления.

Он также сообщил, что водителя невозможно судить за прослушку “поскольку он сам являлся участником разговора”.

Кониг также сообщил, что не видит ничего предосудительного в том, что водитель продал скандальную запись, поскольку “так принято”.
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