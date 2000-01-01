США создают северную армию в Сирии

Сирийское министерство иностранных дел распространило заявление в связи с созданием “северной армии” - совместных приграничных сил SDF и США.
МИД Сирии назвал создание подобных сил “грубейшим нарушением сирийского национального суверенитета”.
С еще более жестким осуждением подобного маневра выступил МИД Турции. В официальном заявлении внешнеполитического ведомства говорится: “Мы осуждаем решение США о создании северной армии в Сирии и мы готовы уничтожить любую силу, которая угрожает нашей стране”.