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15.01 12:04   MIGnews.com

США создают северную армию в Сирии

Сирийское министерство иностранных дел распространило заявление в связи с созданием “северной армии” - совместных приграничных сил SDF и США.

МИД Сирии назвал создание подобных сил “грубейшим нарушением сирийского национального суверенитета”.

С еще более жестким осуждением подобного маневра выступил МИД Турции. В официальном заявлении внешнеполитического ведомства говорится: “Мы осуждаем решение США о создании северной армии в Сирии и мы готовы уничтожить любую силу, которая угрожает нашей стране”.
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