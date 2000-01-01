Яир Нетаниягу не явился в суд

В окружном суде Тель-Авива начался процесс по иску Яира Нетаниягу против “активиста социальной борьбы” Иви Биньямина.
Биньямин в 2016 году опубликовал пост, в котором сообщил о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу попросил у шефа Моссада для Яира паспорт на вымышленное имя “из соображений безопасности”.
Яир Нетаниягу подал на Биньямин иск за клевету и потребовал компенсации в 140 тысяч шекелей.
Яир, однако, не явился на суд. Его представлял адвокат Йоси Коэн. На вопрос судьи почему клиент отсутствует Коэн ответил, что Яир планировал присоединиться к отцу во время его визита в Индию. Поэтому ему разрешили на суд не явится. Поездка Яира была отменена, но на суд он все равно не явился, сославшись на “дурное самочувствие”.