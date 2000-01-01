15.01 13:44 MIGnews.com

Франция хочет сбить с Британии больше денег на мигрантов

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Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб собирается добиваться конкретных поправок в подписанное с Великобританией соглашения Ле-Туке, согласно которому Лондон разместил пограничные пункты во французском Кале (благодаря чему смог разворачивать желающих прорваться мигрантов), а французы получили зеркальные полномочия в британском порту Дувр.Французско-британские переговоры должны состояться на этой неделе."Я надеюсь заключить дополнительный протокол для этих соглашений, принять конкретные меры для покрытия со стороны британцев определенного количества расходов, а также принять большее число беженцев, включая и несовершеннолетних без сопровождения", - сказал он в интервью Le Parisien.Во вторник, за два дня до встречи со своей британской коллегой Терезой Май, французский премьер-министр Эмманюэль Макрон в компании Коломба и двух других министров посетят Кале.По словам главы МВД Франции, в районе города все еще проживают порядка 400 мигрантов, еще 50 человек расположены во втором лагере недалеко от Дюнкерка. Коломб утверждает, что власти открыли в этом регионе пять центров приема беженцев, что, впрочем, ситуацию не особо спасает."Всегда будут мигранты, желающие попасть в Англию. Ночующие снаружи (центров беженцев – ред.) не хотят идти в центры, потому что не собираются просить убежища во Франции", - говорит он, заявив, что даже при всем желании Франция не сможет принять всех беженцев.