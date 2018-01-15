15.01 14:02 MIGnews.com

Орена Хазана назвали спецом по шлюхам - и он взорвался

מהומת ענק בוועדת הכספים בשל דברים קשים שאמר רוזנטל נגד אורן חזן.

חזן נפגע שגפני שתק וצעק לעברו: תוריד את הכיפה והזקן שלך pic.twitter.com/oHzkgOabeM — ישי כהן (@ishaycoen) January 15, 2018

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Дискуссия о повышении зарплат народных избранников в финансовом комитет Кнессета увенчались сегодня, 15 января, отвратительным столкновением между депутатами Мики Розенталем и и Ореном Хазаном.Депутат Розенталь счел необходимым высказать свое мнение о скандале с Яиром Нетаниягу, вопрошая: “Если он шляется по проституткам, надо ему за это платить или нет? Лицемерие, горы лицемерия!”Хазан тут же вмешался, обозвав Розенталя клоуном. На это Розенталь отвтетил: “А ты в качестве кого орешь, ты спец по проституткам что ли? Ты советник по делам проституции?”. Хазан взорвался и закричал: “Спроси свою жену и свою маму!”После этого Хазан атаковал председателя финансового комитета Моше Гафни: “Ты снова и снова позволяешь им говорить обо мне подобным образом. Я и ты - покончено все между нами. Ты всегда повпозволяешь им говорить, напялилил кипу себе на голову, бороду отрастил, но ты не господь бог, ты не хозяин всех. Сними кипу! Брать государственные деньги, делать комбинации за нашими спинами - это ОК - Я с тобой больше не разговариваю!”