15.01 15:12 MIGnews.com

Экс-замглавы МОСАДа присоединился к партии "Еш Атид"

Пресс-служба фракции «Еш Атид»

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Лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид объявил на сегодняшнем (15.01.18) заседании парламентской фракции о вхождении в партию бывшего заместителя главы МОСАДа Рама Бен-Барака.«Я рад сообщить, что к партии «Еш Атид» присоединился Рам Бен-Барак, бывший заместитель главы МОСАДа. Большую часть своей жизни, 33 года, он работал на благо нашей безопасности, провел бесчисленное количество тайных операций. Рам – настоящий патриот страны, честный и порядочный человек. Он присоединился к нам, чтобы сообща бороться с коррупцией, расколом общества. Его глубокие познания в вопросах, связанных с Ираном, Сирией, его стратегическое видение и богатый опыт помогут нашей партии, которая является единственной альтернативой Нетаниягу. Если выборы состоятся завтра, и мы победим – мы готовы, я готов, наша команда готова», - заявил лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид.Рам Бен-Барак выступая на заседании фракции отметил, что решил присоединиться к партии и поспособствовать ее победе на выборах так как чувствует, что пришло время перемен и «Еш Атид» та партия, которая может изменить, сложившуюся в стране ситуацию.«Я проанализировал происходящее в стране и решил, что лучше всего и свободней я буду чувствовать себя в «Еш Атид» во главе с ее лидером Яиром Лапидом. Мои взгляды, позиция, ценности – все это нашло свое отражение именно в позиции «Еш Атид». Мой опыт, приобретенный за годы службы, может помочь построить страну, в которой будет лучше жить. Пришло время для перемены власти и возвращения утерянных нашему государству ценностей. И я рад, что Яир Лапид и члены партии увидели во мне соратника и человека, который сможет помочь реализовать запланированные изменения».Напомним, что за последние два года к партии «Еш Атид» присоединились экс-глава следственного отдела полиции, генерал-майор в отставке Йоав Сегалович и семь глав региональных советов: Эль Малка, Сигаль Моран, Йорам Карин, Дорон Шидлов, Мати Царфати-Харехви, Арье Коэн и д-р Эйяль Блюм.