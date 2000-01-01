Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Нетаниягу: Это рассвет новой эры для Индии и Израиля | Фото: Ави Охайон, GPO15.01 15:16   MIGnews.com

Нетаниягу: Это рассвет новой эры для Индии и Израиля

На второй день исторического визита премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Индию его с супругой встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Автомобиль израильского премьера сопровождал кавалерийский эскорт. Были исполнены гимны двух стран.

"Это рассвет нового эры прекрасной дружбы между Индией и Израилем. Она началась с исторического визита в Израиль премьер-министра Моди, вызвавшего большое воодушевление, и продолжилась моим визитом сюда, что для нас с супругой, как и для всех жителей Израиля, очень волнительно. Это будет способствовать дальнейшему развитию нашей дружбы, приведёт к миру, прогрессу и процветанию наших народов", - сказал премьер-министр Нетаниягу.

Затем лидеры Израиля и Индии возложили венок к мемориалу Махатмы Ганди, воздвигнутому на месте его кремации.

В книге для почётных гостей премьер-министр Нетаниягу написал: "Так много красоты и простоты в почитании отца-основателя современной Индии, одного из величайших в мире духовных лидеров".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:40
Отец из Газы привез ребенка в израильскую больницу и сбежал
15:16
Эрдоган пригрозил уничтожать силы СДС у своих границ
15:12
Экс-замглавы МОСАДа присоединился к партии "Еш Атид"
15:02
Репатрианты смогут изменить запись о национальности
14:12
Либерман: Абу Мазен умом тронулся
14:02
Орена Хазана назвали спецом по шлюхам - и он взорвался  
13:57
Резня в пермской школе: ужасающие сведения очевидцев
13:44
Франция хочет сбить с Британии больше денег на мигрантов
13:41
Американцы в ужасе: на Гаваях прозвучала ракетная тревога
13:12
Лавров: палестинцы много лет шли на уступки Израилю
12:49
Британка вышла замуж за призрака и занимается с ним сексом
12:48
Яир Нетаниягу не явился в суд
12:06
Евреи-реформисты судятся с Израилем за Стену Плача
12:04
США создают северную армию в Сирии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus