15.01 15:16 MIGnews.com

Нетаниягу: Это рассвет новой эры для Индии и Израиля

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На второй день исторического визита премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Индию его с супругой встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Автомобиль израильского премьера сопровождал кавалерийский эскорт. Были исполнены гимны двух стран."Это рассвет нового эры прекрасной дружбы между Индией и Израилем. Она началась с исторического визита в Израиль премьер-министра Моди, вызвавшего большое воодушевление, и продолжилась моим визитом сюда, что для нас с супругой, как и для всех жителей Израиля, очень волнительно. Это будет способствовать дальнейшему развитию нашей дружбы, приведёт к миру, прогрессу и процветанию наших народов", - сказал премьер-министр Нетаниягу.Затем лидеры Израиля и Индии возложили венок к мемориалу Махатмы Ганди, воздвигнутому на месте его кремации.В книге для почётных гостей премьер-министр Нетаниягу написал: "Так много красоты и простоты в почитании отца-основателя современной Индии, одного из величайших в мире духовных лидеров".