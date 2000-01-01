15.01 17:11 MIGnews.com

Россия не допустит изменение ядерного договора с Ираном

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Москва категорически против попыток Вашингтона пересмотреть, или, как говорили израильский премьер-министр Нетаниягу и президент США Трамп, "исправить", Совместный всеобъемлющий план действий, утверждает главы российской дипломатии Сергея Лаврова.Он надеется, что европейские страны разделят позицию Кремля, поскольку МАГАТЭ не зафиксировала ни единого замечания в адрес Ирана и, следовательно, Иран выполняет все свои обязательства по ядерному договору."То, что пытаются сделать США, это, по сути, изменить текст договоренности, включив в нее вещи, которые будут абсолютно неприемлемы для Ирана, и мы не будем их поддерживать. Я очень надеюсь, что наши европейские партнеры, которых сейчас американцы, конечно же, будут очень сильно завлекать на свою сторону, очень надеюсь, что они будут придерживаться без каких-либо изъятий того, о чем записано во Всеобъемлющем плане действий и который, напомню, был утвержден резолюцией Совета безопасности ООН, обязательной к исполнению всеми", — подчеркнул Лавров на сегодняшней пресс-конференции.Заявления США по поводу договора с Ираном, считает Лавров, "в очередной раз дают основания сомневаться в своей договороспособности"."Мы будем добиваться сохранения договоренностей по иранской ядерной программе", — заверил глава МИД РФ.