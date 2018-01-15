15.01 15:02 MIGnews.com

Репатрианты смогут изменить запись о национальности

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Достижение депутатов Кнессета Константина Развозова («Еш Атид») и Юлии Малиновской («НДИ»): репатрианты, приехавшие в страну в возрасте младше 18-ти лет, у которых отец еврей, а мать – нет, смогут изменить записи о собственной национальности и вероисповедании в госреестре без обращения в судСегодня (понедельник, 15.01.18) в Кнессете состоялось заседание парламентской комиссии по алие и интеграции, инициированное депутатами Константином Развозовым («Еш Атид») и Юлией Малиновской («НДИ»). В ходе заседания парламентарии обсудили дискриминацию репатриантов, приехавших по Закону о возвращении, но записанных в госреестре как «русские» по национальности и «христиане» по вероисповеданию. В результате заседания депутатам удалось добиться от представителей министерства внутренних дел согласия на изменение порядка записи для предотвращения дискриминации репатриантов.Заседание было созвано после нашумевшего случая Леонида Вайнштейна, обнаружившего, что он записан в госреестре как «русский», несмотря на то, что провел в Израиле большую часть жизни, отслужил в ЦАХАЛе, проходит резервистскую службу в боевых войсках.«Назвать этого человека христианином было по меньшей мере проявлением невежества, – заявил Развозов на совещании, – Леонид репатриировался из мусульманской страны бывшего Советского Союза, в котором подавляющее большинство были атеистами, как вышло, что вы решили записать его христианином? Вы решили, что если его еврейство по Галлахе сомнительно, то он автоматически становится христианином. Вы не обдумали последствия своих решений. Абсурд, что гражданин Израиля, ответственно выполняющий любой гражданский долг, не может быть записан в госреестре как израильтянин по национальности. Пришло время признать репатриантов полноценными израильтянами».В свою очередь депутат Малиновская отметила, что частный случай Леонида указывает на системный сбой в МВД, требующий немедленного вмешательства.«Доказывать что бы то ни было должно государство, а не гражданин, которому, как в вышеописанном случае, неожиданно приходится объяснять суду, что он не русский и не христианин, после того, как он многие годы ничего не знал о том, что записан в реестре МВД подобным образом. Это очередной пример дискриминации со стороны министерства внутренних дел в отношении репатриантов из стран СНГ. В свете очевидных системных ошибок мы призываем всех репатриантов, подозревающих, что они записаны неправильно, прийти в отделение МВД и затребовать выписку из госреестра. Кроме того, я подам законопроект, который урегулирует вопросы религии и национальности в подобных ситуациях раз и навсегда».Представители МВД согласились с депутатами после того, как нашли лакуну в существующем законодательстве о переписи населения – можно исправить запись в случае «ошибки записавшего» во время записи несовершеннолетних. Теперь граждане данной категории смогут изменить свою запись в реестре МВД без обращения в суд. Это позволит сэкономить деньги и нервы на бюрократических процедурах.Представляя свой законопроект, депутат Развозов обозначил его целью позволить каждому гражданину Израиля зарегистрироваться в госреестре как израильтянин по национальности. Это не изменит статус еврейства в стране, потому что все, кто записан как «еврей» по национальности, сохранят этот статус.«Несправедливо, что граждане Израиля, служащие в армии, платящие налоги и работающие на благо своей страны, подвергались дискриминации на государственном уровне. Декларируя, что он израильтянин по национальности, гражданин демонстрирует преданность стране. Потому я не вижу причин не разрешить ему так сделать», – заявил Развозов.Пресс-служба депутата Кнессета Константина Развозова («Еш Атид»)