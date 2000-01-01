15.01 15:16 MIGnews.com

Эрдоган пригрозил уничтожать силы СДС у своих границ

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Турция будет уничтожать "силы безопасности границы" на севере Сирии, создаваемые правительством США. Об этом заявил президент страны Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре.По его словам, американцы возле границ Турции создают террористическую армию, угрожающую безопасности станы. "Наша задача — задушить эту армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество — это их дело. Но мы этого не позволим", — уверил Эрдоган.Также он подчеркнул, что турецкая армия будет продолжать обстреливать позиции сил самообороны сирийских курдов в АФрине.Накануне стало известно о планах коалиции, возглавляемой Вашингтоном о создании "сил безопасности границы", которые отвечать за охрану подконтрольной ей зоны. Для реализации этих планов, коалиция планирует набрать и подготовить порядка тридцати тысяч человек, при этом 15 тысяч будут из "Сирийских демократических сил" (СДС).Сообщается, что "силы безопасности границы" развернут вдоль западной окраины сирийской территории, контролируемой СДС, а также вдоль иракской и турецкой границ. Их непосредственной задачей является препятствие свободному перемещению боевикам "Исламского государства" и пресечение перевозке "через границу" "незаконных материалов".Официальный Дамаск, комментируя действия США, назвал их открытой агрессией.Демократические силы Сирии или Сирийские демократические силы (СДС) - альянс сил вооружённой оппозиции в Сирии, который в основной состоят из курдских сил самообороны, а также некоторых арабских оппозиционных групп, входящих в Сирийскую арабскую коалицию.