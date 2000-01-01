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Президент Литвы: НАТО медленно реагирует на угрозы 15.01 16:18   MIGnews.com

Президент Литвы: НАТО медленно реагирует на угрозы

НАТО следует работать над тем, чтобы ускорить реагирование на проблемы в сфере безопасности. Данное заявление прозвучало в понедельник, 15 января, от президента Литвы Дали Грибаускайте в ходе её встречи с премьер-министром Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном, которая состоялась в Вильнюсе.

"Существенная задача НАТО - быть быстрым и эффективным военным альянсом. Это определяется способностью оперативно переключаться на проведение широкомасштабных операций по коллективной обороне", приводит информационное агентство ТАСС слова Грибаускайте.

Она также добавила, что Североатлантическому альянсу "необходимо подготовить стратегию укрепления стран Балтии, поставить заслон их возможной военной изоляции, обеспечить региональную противовоздушную оборону и провести в альянсе реформу штабов".

Кроме того, Грибаускайте напомнила об "агрессивном и откровенно направленном против Запада поведении России, что особенно отчетливо было продемонстрировано в ходе учений "Запад-2017" с наступательными сценариями против НАТО".
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