Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В Саудовской Аравии появятся женщины-таксисты | Фото: Thinkstock15.01 18:44   MIGnews.com

В Саудовской Аравии появятся женщины-таксисты

В Саудовской Аравии женщин станут нанимать на должность таксистов. Вакансии появятся в таких крупных онлайн-сервисах, как Uber и его региональный конкурент на Ближнем Востоке Careem, передает Arab News.

В Careem также отметили, что услугами женщин-таксистов смогут воспользоваться только женщины или семьи. Кроме того, данная информация будет зашифрована для соблюдения конфиденциальности.

Работать такие водители смогут как в дневную, так и в ночную смену, однако время их работы будет строго ограничено - не более восьми часов. Нанимать сотрудниц начнут с марта текущего года, в планах дать работу 10 тысячам женщин.

"Водители-женщины, учитывая консервативные взгляды в нашем обществе, ощутимо изменят отношение клиенток к использованию сервиса. Всем женщинам станет удобно - а главное комфортно - пользоваться услугами такси. Мы бросим "спасательный круг" всем тем, кто мечтал путешествовать по королевству или просто нуждается в разовых поездках", - приводит информационное агентство ТАСС перевод слов представителя компании Careem Абдаллы Иляса.

На сегодняшний день женщины в Саудовской Аравии всё ещё вынуждены ввиду ценностей и обычаев общества добираться домой исключительно в сопровождении родственника мужчины.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:13
Голландцы создали приложение для согласия на секс
23:10
Википедия: Путин - победитель еще несостоявшихся выборов
22:24
В России пытались остановить угнанную машину, бросая снежки
21:54
Кабул: канадское посольство попало под ракетный обстрел
21:11
Умерла вокалистка The Cranberries Долорес О’Риордан
20:57
Нетаниягу встретился с президентом Индии
20:43
В ходе беспорядков у Калькилии убит араб
20:13
Премьер Испании Мариано Рахой угрожает Пучдемону
19:51
Министр Исраэль Кац отказался от прибавки к зарплате
19:38
Либерман огласил стратегию урегулирования в Газе
19:07
В Ашдоде изъяли рекордную партию военной амуниции
18:13
Открылась объездная трасса Наби Элиас
17:54
Семеро мигрантов утонули на пути к Канарским островам
17:11
Россия не допустит изменение ядерного договора с Ираном
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus