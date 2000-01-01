15.01 18:44 MIGnews.com

В Саудовской Аравии появятся женщины-таксисты

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В Саудовской Аравии женщин станут нанимать на должность таксистов. Вакансии появятся в таких крупных онлайн-сервисах, как Uber и его региональный конкурент на Ближнем Востоке Careem, передает Arab News.В Careem также отметили, что услугами женщин-таксистов смогут воспользоваться только женщины или семьи. Кроме того, данная информация будет зашифрована для соблюдения конфиденциальности.Работать такие водители смогут как в дневную, так и в ночную смену, однако время их работы будет строго ограничено - не более восьми часов. Нанимать сотрудниц начнут с марта текущего года, в планах дать работу 10 тысячам женщин."Водители-женщины, учитывая консервативные взгляды в нашем обществе, ощутимо изменят отношение клиенток к использованию сервиса. Всем женщинам станет удобно - а главное комфортно - пользоваться услугами такси. Мы бросим "спасательный круг" всем тем, кто мечтал путешествовать по королевству или просто нуждается в разовых поездках", - приводит информационное агентство ТАСС перевод слов представителя компании Careem Абдаллы Иляса.На сегодняшний день женщины в Саудовской Аравии всё ещё вынуждены ввиду ценностей и обычаев общества добираться домой исключительно в сопровождении родственника мужчины.