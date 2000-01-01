15.01 19:38 MIGnews.com

Либерман огласил стратегию урегулирования в Газе

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Министр обороны Авигдор Либерман представил сегодня на брифинге перед заседанием парламентской фракции НДИ свою стратегическую программу из шести пунктов, направленную на урегулирование ситуации в секторе Газы. Он указал, что армия, ее командование и министерство обороны, то есть вся система обеспечения безопасности, действует в отношении сектора Газы, исходя из четкой и ясной стратегии, строго очерченной доктрины.Первый пункт данной стратегии - разрешение вопроса пленных и пропавших без вести. Второй – ликвидация диверсионных туннелей ХАМАСа. Глава оборонного ведомтства заявил, что до конца 2018 года все подобные туннели будут уничтожены. Третий пункт – завершение подземного заградительного сооружения на границе с сектором Газы, которое решит проблему диверсионных туннелей. Четвертый пункт, обозначенный министром обороны - это подрыв стратегических возможностей ХАМАСа, нанесение максимально эффективных и болезненных ударов по стратегической инфраструктуре ХАМАСа в ответ на каждый, выпущенный по нашей территории снаряд, каждую ракету. Пятый пункт - всемерное укрепление населенных пунктов приграничной с сектором Газы полосы. Очень важно, чтобы эти населенные пункты ощущали себя в полной безопасности – как с точки зрения тылового обеспечения, так и в плане развития экономики, трудоустройства, жилищного строительства. И последний, важный пункт, отмеченный министром обороны, это, по сути, формула по которой Израиль готов сосуществовать с сектором - разоружение в обмен на восстановление."Я много слышу о тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газы. Бюджет военного крыла ХАМАСа в 2017 году составил 260 миллионов долларов. Все эти 260 миллионов долларов были вложены в туннели и в производство ракет. Если бы они инвестировали эти средства в систему водоснабжения или здравоохранения – то сейчас находились бы совсем в другой ситуации. Сегодня ночью ХАМАС провел ракетные испытания, запустив три ракеты в сторону моря. Это доказывает, что невзирая на гуманитарную ситуацию и отсутствия самых базовых вещей в секторе, ХАМАС продолжает заниматься производством ракет", - подчеркнул Авигдор Либерман.Михаил Фейгинпресс-секретарь партии НДИ