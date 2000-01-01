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Премьер Испании Мариано Рахой угрожает Пучдемону 15.01 20:13   MIGnews.com

Премьер Испании Мариано Рахой угрожает Пучдемону

Премьер-министр Испании Мариано Рахой угрожает принять меры в случае если лидер сепаратистов Каталонии Карлес Пучдемон попытается управлять, находясь в Бельгии, куда он переехал после изгнания и обвинения в мятеже и злоупотреблении своим положением.

Скандал разгорелся после проведения референдума в Каталонии, который состоялся осенью 2017 года. В случае возвращения Пучдемона – политику грозит арест. По этой причине он требует гарантий перед тем, как вернётся в родную страну.

Сепаратисты предложили, чтобы политик был приведён к присяге через видеосвязь или по доверенности на собрании парламента, которое состоится уже на этой неделе, однако правительство Испании в Мадриде наложило вето на данное предложение.

Во время выступления в штаб-квартире Народной партии в правительстве, состоявшегося в понедельник, 15 января, Мариано Рахой заявил: "Абсрдно, что кто-то стремится стать президентом каталонского регионального правительства, будучи в бегах и находясь в Брюсселе".
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