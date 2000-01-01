Нетаниягу благодарен премьер-министру Индии за теплый прием
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и премьер-министр Индии Нарендра Моди сделали совместное заявление.
Премьер-министр Нетаниягу сказал:
"Спасибо, мой друг Моди, за необыкновенную дружбу, за гостеприимство, оказанное мне, моей супруге и нашей делегации. Я глубоко тронут церемонией встречи. Это выражение уважения не только ко мне, но и к народу Израиля, к государству Израиль. Вы – вождь-революционер в лучшем смысле этого слова. Вы совершаете революцию в Индии. Вы ведёте эту удивительную страну вперёд, в будущее, и возглавляете революцию в отношениях между Израилем и Индией.
Истории наших народов тысячи лет. Индия и Израиль – одни из древнейших цивилизаций на Земле, но за 3000 лет нашего суверенного еврейского существования ни один индийский лидер не посетил Израиль. Вы – первый, кто это сделал. Это было историческое событие.
Сегодня мы возвещаем о новой эре в наших отношениях. Нашим дипломатическим отношениям 25 лет, но сейчас происходит нечто другое, благодаря вашему руководству и нашему партнёрству. Наши страны связывают древнее прошлое, бурное настоящее и совместное продвижение в многообещающее будущее. Мы гордимся нашим прошлым, нашей богатой историей, вкладом нашего народа в культуру человечества в сфере лингвистики, литературы, математики, медицины, философии, религии. Наиболее значимые тексты, созданные людьми, были написаны на санскрите и иврите. Мы никогда этого не забываем.
Нетаниягу благодарен премьер-министру Индии за теплый прием
Сто лет назад храбрые индийские воины сыграли решающую роль в освобождении государства Израиль, Эрец-Исраэль. Это привело к нашей независимости. Вчера я был глубоко тронут признанием роли мужественных индийских солдат и командиров, отдавших свои жизни в этой исторической битве. Сегодня, в День армии Индии, мы вместе с вами чтим их память. Мы гордимся нашим настоящим, нашими живыми демократиями. Наши граждане могут свободно говорить то, что хотят, делать то, что хотят, верить в то, что хотят. Эти ценности и плюрализм являются источником силы, а не слабости. Подтверждение тому - звучащая в Индии симфония десятков языков и диалектов. Премьер-министр, вчера вы упомянули о том, что отличает Индию от других наций: за 2000 лет индийские евреи Индии никогда не испытывали антисемитизма, которому подвергался наш народ во многих других странах. Это делает честь вашей цивилизации, вашей терпимости, вашей человечности.
Израильтян и индийцев связывает то, что соединяет свободных людей. Индия и Израиль - это не только свидетельство того, что демократия работает, но и отражение глубокой ценности свободы, истинной ценности жизни. Граждане преуспевают, потому что они свободны.
Израиль - источник инноваций, глобальный источник технологии. Индия изобилует творчеством и изобретательством, учёными и математиками. Когда мы объединяем наши таланты, мы можем добиться чудесных достижений. Премьер-министр Моди и я хотим одного и того же. Мы хотим большего для наших людей, и мы хотим этого сейчас. Израиль приносит в мир инновации, с помощью которых мы получаем больше урожая, используя меньше воды, больше энергии с меньшими затратами. Мы хотим гораздо большего и вместе мы можем этого достичь.
Я представил премьер-министру Моди идею, которая совершит такую же революцию в сельском хозяйстве Индии, как мы совершили в Израиле: высокоточное сельское хозяйство с технологией капельного орошения. Данные о необходимом количестве воды мы можем получать с помощью беспилотников и других технологических инструментов, что приведёт к значительному росту экспорта сельхозпродукции. Мы говорим о сотрудничестве в области науки, технологии и других сферах, а также в области обороны, чтобы наши граждане всегда были в безопасности, под защитой.
Израильтянам и индийцам слишком хорошо знакомы страдания и боль от террористических атак. Мы помним ужасное варварское нападение в Мумбаи. Мы сопротивляемся, стиснув зубы. Мы никогда не сдаёмся.
Нетаниягу благодарен премьер-министру Индии за теплый прием
Мой друг, вы снова продемонстрировали нам своё невероятное гостеприимство, когда вчера принимали меня и Сару в своём доме, потрясающим убранством интерьера с использованием национальных цветов Индии и Израиля. В этот момент я думал о вашей честности, вашей пассионарности, вашей прозорливости, вашей ответственности. Это наполняло меня надеждой, что новая эра в индо-израильских отношениях принесёт беспрецедентную пользу для Индии, для Израиля, для всего человечества.
И, наконец, пожалуй, самое важное заявление, которое я собираюсь здесь сделать: мой друг Нарендра, если вы захотите позаниматься йогой со мной, это будет очень трудно, но я согласен.