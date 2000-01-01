16.01 06:41 MIGnews.com

Нетаниягу: Аббас наконец показал свое истинное лицо

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал заявление главы ПА Махмуда Аббаса, озвученные накануне на встрече лидеров Организации освобождения Палестины в Рамалле.Об этом в понедельник, 15 января сообщает Arutz sheva.Нетаниягу опубликовал видео-сообщение на иврите, заявив что палестинский лидер раскрыл свою истинную суть и показал свое фундаментальное противостояние еврейской государственности, которую он назвал "корнем конфликта"."Я слышал, что сказал Абу Мазен (Махмуд Аббас), он раскрыл правду, он оторвал маску и показал общественности простую истину, которую я повторяю в течение многих долгих лет: корень конфликта между мы и палестинцы - это их твердый отказ признать еврейское государство в любых границах", - подчеркнул Нетаниягу.Отметим, в ходе визита в Индии премьер-министр заверил, что Израиль заинтересован в решении экономических проблем в секторе Газа.По его словам, Махмуд Аббас сделал одолжение, когда раскритиковал Израиль и обвинил его в прекращении Соглашения в Осло.Глава правительства отметил, что главной проблемой сектора Газа остается "невозможность самостоятельно позаботится о базовой инфраструктуре, в которой нуждаются люди, включая электричество, воду и жилье. Это наша проблема. И когда они говорят о коллапсе, то имеют в виду инфраструктуру. Это абсурдная ситуация, что Государство Израиль должно разбираться с самыми базовыми жизненными потребностями, которыми пренебрегает правительство ХАМАСа".Напомним, Аббас открыл двухдневную встречу, критикой в адрес президента США Дональда Трампа, а также потребовал от Великобритании отказаться от Декларации Бальфура 1917 года и назвал государство Израиль "колониальный проект Европы", призванный поддерживать контроль европейцев над Ближним Востоком."Израиль - колониальный проект, не имеющий никакой связи с евреями", - заявил он.