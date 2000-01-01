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Россия предоставила сирийцам 5 тонн гумпомощи | Фото: Thinkstock15.01 07:44   MIGnews.com

Россия предоставила сирийцам 5 тонн гумпомощи

Россия предоставила сирийским гражданам более 5 тонн гуманитарной помощи. Такое заявление прозвучало в понедельник, 15 января, на брифинге от представителя российского Центра по примирению в Сирии генерал-майоа Юрия Евтушенко.

"За двое суток гуманитарная помощь оказана жителям населенных пунктов Карфа провинции Эль-Кунейтра и Маррат провинции Дейр-Эз-Зор. Населению доставлено более пяти тонн продуктов питания", — сообщил он.

Он также добавил, что в рамках акции "Юнармия России – детям Сирии!" 300 учеников начальных классов школы "Лива" из Алеппо получили рюкзаки со школьными канцелярскими принадлежностями, а также и одежду от россиян.

"В этом же населенном пункте офицеры Центра по примирению передали детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей 250 подарочных наборов со сладостями", — сказал Евтушенко.

"Наиболее важными направлениями политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике остаются нормализация гуманитарной обстановки в стране и примирение враждующих сторон. Российско-иранско-турецким совместным координационным центром продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Идлиб и Алеппо, а также в пригороде Дамаска", — добавил он.

"В целях улучшения гуманитарной ситуации Центром по примирению оказывается помощь населению в наиболее пострадавших районах Сирии. Российский Центр по примирению активно взаимодействует с Организацией Объединенных Наций, Международным Красным Крестом и Сирийским арабским Красным Полумесяцем", — отметил Евтушенко.

Стоит отметить, что за двое суток 538 сирийцев смогли вернуться к себе домой. Кроме того, за этот промежуток времени военные врачами российского Центра по примирению оказали медицинскую помощь оказана 60 сирийцам, включая 27 детей.
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