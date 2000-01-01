15.01 08:10 MIGnews.com

К каждой израильской разведенной приставят охранника

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20-й канал израильского ТВ сообщает о новой победе феминизма в Израиле: офис судебного пристава готов выделить охранника для каждой разведенной женщины в Израиле.Новая услуга может быть предоставлена любой женщине, получающей алименты от бывшего супруга. Охранник может сопровождать женщин при посещении бюро судебного пристава, при встречах с бывшим мужем - и вообще везде, согласно ее требованию..По данным 20-го канала, уже есть адвокаты, воспользовавшиеся подобной услугой для своих клиенток. Охранник выделяется по требованию женщины и без всяких доказательств того, что бывший супруг применял или склонен применить в отношении женщины насилие.Адвокаты разведенных мужей указывают на то, что наличие охранника во время дискуссий в официальных учреждениях “немедленно ставит чиновника и любое другое лицо на другую сторону, давая понять что перед ним - опасный индивид”.Кроме того, существуют категории населения, которые реально нуждаются в подобного рода защите, но ее не получают - например лица, потребовавшие материальной компенсации от тех, кто нанес им физический ущерб, или жертвы аферистов “серого рынка”.