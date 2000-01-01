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К каждой израильской разведенной приставят охранника | Фото: Thinkstock15.01 08:10   MIGnews.com

К каждой израильской разведенной приставят охранника

20-й канал израильского ТВ сообщает о новой победе феминизма в Израиле: офис судебного пристава готов выделить охранника для каждой разведенной женщины в Израиле.

Новая услуга может быть предоставлена любой женщине, получающей алименты от бывшего супруга. Охранник может сопровождать женщин при посещении бюро судебного пристава, при встречах с бывшим мужем - и вообще везде, согласно ее требованию..

По данным 20-го канала, уже есть адвокаты, воспользовавшиеся подобной услугой для своих клиенток. Охранник выделяется по требованию женщины и без всяких доказательств того, что бывший супруг применял или склонен применить в отношении женщины насилие.

Адвокаты разведенных мужей указывают на то, что наличие охранника во время дискуссий в официальных учреждениях “немедленно ставит чиновника и любое другое лицо на другую сторону, давая понять что перед ним - опасный индивид”.

Кроме того, существуют категории населения, которые реально нуждаются в подобного рода защите, но ее не получают - например лица, потребовавшие материальной компенсации от тех, кто нанес им физический ущерб, или жертвы аферистов “серого рынка”.
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