15.01 09:08 MIGnews.com

Нетаниягу возлагает надежды на визит в Индию

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу признал, что он был "разочарован" отказом Индии признать Иерусалим столицей Еврейского государства, однако при этом он не позволил этому повлиять на его визит к азиатскому гиганту.Нетаниягу также пообещал, что он разберётся с убийцами еврейской пары. Трагедия произошла в 2008 году в Мумбаи. Сын пары сопровождает Нетаниягу в ходе его шестидневного визита в Индию.Израильский лидер прибыл в Индию в воскресенье, возглавив крупнейшую бизнес-делегацию. По словам премьера, у него «особенные отношения» с его индийским коллегой Нарендра Моди.Тем не менее, Нетаниягу признаёт, что его серьёзно огорчил тот факт, что Индия присоединилась к более чем ста странам во время голосования в Организации Объединённых Наций в прошлом месяце и осудила решение президента Соединённых Штатов Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля."Конечно, я разочарован, но я думаю, что этот визит свидетельствует о том, что наши отношения развиваются и укрепляются по многим фронтам", - заявил Нетаниягу.Напомним также, что в преддверии визита премьер-министра, Индия также отменила крупнейшую сделку с Израилем. Дело касается противотанковых ракет "Спайк", а цена вопроса составила 500 миллионов долларов.Отметим также, что Израиль ежегодно экспортирует в Индию военную технику в общей сложности на один миллиард долларов. Моди хочет обрести для Индии статус мирового оборонного импортёра.Тем не менее, Нетаниягу с оптимизмом расценил ситуацию с отменой сделки."Я надеюсь, что наш визит поможет решить эту проблему. Мне кажется, есть шанс, и мы сможем прийти к решению, которое будет выгодным для обеих сторон", - добавил премьер-министр.Нетаниягу стал первым израильским лидером, посетившим Индию за последние 15 лет. В то же время Моди, в июле посетивший Израиль, стал первым в истории страны лидером, посетившим Еврейское государство.