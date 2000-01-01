15.06 11:28 MIGnews.com

Израильские врачи получали деньги за сердца йеменских детей

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Израильская пресса публикует ужасающие подробности о медицинских экспериментах, совершавшихся в стране на ранней стадии истории государства.Публикуются протоколы комиссии расследования во главе с покойным судьей Верховного Суда Яковом Кедми. Комиссия была создана в 1995 году по инициативе премьер-министра Ицхака рабина и расследовала обстоятельства исчезновения сотен детей репатриантов из Йемена в 40-50 годах.Протоколы комиссии были предъявлены специальному комитету Кнессета по расследованию исчезновений детей из Йемена, с Востока и Балкан. Во главе комитета стояла депутат от Ликуда Нурит Корен.Доктор Джордж Менель, главврач детской больницы в Рош Ха-Аин показал под присягой, что Национальный Институт Здравоохранения США передал израильскому институту патологии и больнице в Рош Ха-Аин 160 тысяч лир за изучение того, как функционируют йеменские сердца. Мендель сообщил: “Целью исследования было установить, по какой причине в Йемене отсутствуют болезни сердца. С этой целью были предоставлены 42 сердца - от зародыша на 42 неделе до лиц в возрасте 42 лет”.Мендел также рассказал о том, что в больницу приезжал американский врач, который изучив йеменских пациентов сообщил, что у них “кровь кушим (негров). Доктор имел в виду наследственную болезнь чернокожих - серповидноклеточная анемия.Депутат Кнессета Амир Охана громко читал показания докторов на сессии Кнессета. В них говорилось о том, что 80% доставленных в больницу йеменских детей умерли. По показаниям врачей, детям давались номерки, но они часто путались, и дети не получали из-за этого требуемого лечения. Охана сказал: “Определение для этого - не халатность, а убийство”.Юридический советник министерства здравоохранения Меир Бродер подтвердил, что тела йеменских детей вскрывались и изучались после смерти. Но минздрав наотрез отвергает любые намеки на то, что детей похищали или убивали. В заявлении Бродера говорится: “Тогдашние законы о вскрытии были куда более либеральными , чем сейчас. На 50% тел после смерти производилось вскрытие. Временами это делалось без согласия семьи. Сегодня такого конечно же не случается”.Американский Национальный Институт здравоохранения заявил, что любая релевантная информация может быть предоставлена только после подачи официального запроса в соответствии с актом о свободе информации.