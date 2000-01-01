15.06 11:50 MIGnews.com

ПА назвала переворот ХАМАСа в Газе "второй накбой"

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Палестинское руководство опубликовало заявление накануне 10-й годовщины захвата Газы ХАМАСом. Так, разделение Газы и ПА, которое произошло в результате мятежа, Рамалла назвала "второй накбой", что с арабского означает "катастрофа". Первой же накбой для палестинцев является создание Государства Израиль, в результате чего, палестинцы были вынуждены покинуть свои дома."После того как ХАМАС взял под свой контроль сектор, жизнь жителей там превратилась в сущий ад. Череда кризисов только усиливают страдания, которые стали следствием контроля над пограничными переходами, электростанцией, растрачивания средств, которые ХАМАС забирает у жителей Газы", - говорится в заявлении палестинского руководства.