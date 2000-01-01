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Между Турцией и Сирией появилась 700 – километровая стена | Фото: Thinkstock15.06 12:29   MIGnews.com

Между Турцией и Сирией появилась 700 – километровая стена

Турция завершила установку 700-километровой стены вдоль границы с Сирией с целью ограничения проникновения террористов на территорию страны.

Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на министра обороны Турции Фикри Ишик в четверг, 15 июня.

Министр отметил, что стена была построена в рамках мер безопасности. На стене установлено освещение, сенсорная система и камеры. Наблюдение на границе будет проводиться также с помощью беспилотников.

Кроме того, Анкара планирует усилить меры безопасности на границе с Ираном и Ираком. Строительные работы на границе с Ираном уже начались, как отметил Фикри Ишик.
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