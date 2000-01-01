15.06 12:53 MIGnews.com

Нетаниягу и Ципрас провели межправительственную встречу

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и премьер-министр Греции Алексис Ципрас провели межправительственную встречу (G2G) в четверг, 15 июня.Правительства Израиля и Греции подписали совместную декларацию о сотрудничестве в сфере международных отношений, об укреплении экономического сотрудничества в области водных ресурсов, энергетики и энергетических ресурсов, таких как природный газ, альтернативные источники энергии и заменители нефти, о защите окружающей среды, о научных исследованиях и инновациях; о телекоммуникационных технологиях, промышленности, малых и средних бизнесах.Отношения Греции и Израиля основаны на многолетней истории, богатом наследии и способности преодолевать трудности.Правительства обеих стран подчеркивают свою твёрдую приверженность общим ценностям, принципам демократии и международного права.Их готовность к совместной деятельности, к обмену знаниями и опытом привела к плодотворному партнёрству, приносящему пользу не только двум народам, но и всему региону.Оба правительства подтверждают своё желание углублять сотрудничество, работать над проектами, представляющими взаимный интерес, искать решения общих проблем, содействовать взаимной связи и взаимной поддержке в своих действиях.