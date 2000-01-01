15.06 13:25 MIGnews.com

Слова премьера Польши об Освенциме вызвали шквал критики

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В среду, 14 июня, глава польского правительства приняла участие в мероприятии, посвященном 77-й годовщине прибытия первого этапа заключенных в концлагерь "Аушвиц".В ходе своего выступления Шидло заявила: "Освенцим – это урок, который учит тому, что нужно делать все возможное, чтобы защитить своих граждан".Кроме того, по ее словам, польскому правительству очень важно не допустить "таких ужасных событий, которые происходили в Освенциме и других местах мученичества во время Второй мировой войны".Замечания премьер-министра Польши вызвали бурю возмущений разных должностных лиц. Многие восприняли заявление Шидло, как оправдание антимигрантской политике Польши, которая отказывается принимать беженцев согласно установленной квоте Евросоюза."Такие слова в таком месте (в Освенциме – ред.) никогда не должны звучать из уст польского премьер-министра", - написал Дональд Туск, президент Европейского совета, на своей странице в Twitter.В свою очередь, Томаш Семоняк, бывший министр обороны Польши, заявил, что замечания Беаты Шидло являются "дискредитированными".