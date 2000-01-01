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Кто победит в схватке 300 иранских катеров и авианосца? 15.06 16:07   MIGnews.com

Кто победит в схватке 300 иранских катеров и авианосца?

Генерал Ахмад Моссауи, командующим морским спецназом корпуса стражей исламской революции Ирана, выступил в связи с годовщиной смерти основателя морских коммандос Ирана Мухаммеда Назери.

Назери год назад погиб при загадочных обстоятельствах - предполагается, что при экспериментах с химическим оружием. По официальной иранской версии, однако, он скончался от сердечного приступа.

Моссауи, подчеркнув вклад Назери в обучение элитных сил Корпуса и “Хизбаллы”, также рассказал и о стратегии Ирана в возможной схватке с американским флотом: “Нам нужны очень быстрые катера, потому что скорость авианосца американского врага составляет 40 км в час. Теперь представьте себе, что на него несется 300 катеров, оснащенных Катюшами, со скоростью 130 км в час. Кто победит в таком столкновении? Вражеский авианосец предоставляет топливо, амуницию и ангары для вражеских самолетов. Поэтому мы атакуем в первую очередь его”

Моссауи подчеркнул: “Член американского комитета начальников штабов недавно заявил, что у американцев нет ответа на нашу стратегию, потому что с определенного расстояния их радары не могут засечь наших скоростных катеров”.
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