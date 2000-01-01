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Моти Гилат: мне сказали - не пиши против Нетаниягу 15.06 17:09   MIGnews.com

Моти Гилат: мне сказали - не пиши против Нетаниягу

Один из ведущих израильских журналистов, Моти Гилат, дал первое интервью после увольнения из газеты Исраэль Ха-Йом.

Гилат сообщил: “Несколько месяцев назад они мне сказали: Моти, мы тебя уволим, не пиши против Нетаниягу, не пиши за корпорацию “Кан”. Если бы там кто-то был, если бы там муха пролетала - не поверили бы. Тебе на голову примеряют корону, и тебе кажется что сейчас скажут - иди получай Пулитцеровскую премию , и вместо этого тебе говорят : ты уволен, иди домой”.
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