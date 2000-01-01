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YouTube 15.06 14:27   MIGnews.com

Марин Ле Пен и ее отца лишили депутатского иммунитета

Европарламент принял решение лишить депутатской неприкосновенности Марин Ле Пен, лидера партии "Национальный фронт" и экс-кандидата в президенты Франции. Запрос парламенту направили французские правоохранительные органы.

Ранее парижская прокуратура инициировала расследование в отношении бывшего кандидата в президенты. В частности, сотрудники Ле Пен подозреваются в фиктивном устройстве в качестве помощников политика в ЕП.

За данное решение проголосовало большинство депутатов на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге.

Также в среду, 14 июня, Европарламент решил снять парламентскую неприкосновенность и с отца Марин Лен Пен – основателя "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пена за "подстрекательство к дискриминации, ненависти или насилию на расовой почве".

Данным решением парламентарии удовлетворили запрос французской полиции, которая намерна привлечь 88-летнего политика к уголовной ответственности по обвинению в разжигании расовой ненависти.
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