15.06 16:35 MIGnews.com

Полиция - против досрочного освобождения Ольмерта

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10-й канал израильского ТВ сообщает, что полиция на заседании комиссии по условно-досрочным освобождениям рекомендует не освобождать бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта.Ольмерта подозревают в передаче секретных материалов издательскому дому Едиот Ахронот.Утром 15 июня в издательстве были проведены обыски.Личный друг Ольмерта, адвокат Дов Вайсглас в интервью Галей ЦАХАЛ прокомментировал происходящее назвав совпадение начала нового расследования против Ольмерта и заседание комиссии по освобождениям “подозрительным” . Вайсглас указал на то, что материалы , переданные Ольмертом для его автобиографии были проверены цензурой, и что ему не было нужды передавать секреты своему адвокату в тюрьме. Вайсглас сказал: “Все это очень странно. Ольмерта регулярно отпускают домой на выходные. Он мог передать там любые материалы”.