Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Полиция - против досрочного освобождения Ольмерта 15.06 16:35   MIGnews.com

Полиция - против досрочного освобождения Ольмерта

10-й канал израильского ТВ сообщает, что полиция на заседании комиссии по условно-досрочным освобождениям рекомендует не освобождать бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта.

Ольмерта подозревают в передаче секретных материалов издательскому дому Едиот Ахронот.

Утром 15 июня в издательстве были проведены обыски.

Личный друг Ольмерта, адвокат Дов Вайсглас в интервью Галей ЦАХАЛ прокомментировал происходящее назвав совпадение начала нового расследования против Ольмерта и заседание комиссии по освобождениям “подозрительным” . Вайсглас указал на то, что материалы , переданные Ольмертом для его автобиографии были проверены цензурой, и что ему не было нужды передавать секреты своему адвокату в тюрьме. Вайсглас сказал: “Все это очень странно. Ольмерта регулярно отпускают домой на выходные. Он мог передать там любые материалы”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:09
Моти Гилат: мне сказали - не пиши против Нетаниягу
16:28
Половину Букеровской премии отдадут "Бецелему"
16:07
Кто победит в схватке 300 иранских катеров и авианосца?
15:55
Жена премьера убита за несколько часов до инаугурации
15:46
Шарон советовал Путину не верить никому на Ближнем Востоке
15:11
ISIS захватило бывший опорный пункт бен Ладена
14:56
Ученые: марихуана останавливает процесс старения мозга
14:34
Реховот: Муж пытался сбросить жену с балкона
14:27
Марин Ле Пен и ее отца лишили депутатского иммунитета
13:50
Лондон: число погибших при пожаре увеличилось до 17
13:28
Израиль: пять охранных компаний лишены лицензий
13:25
Слова премьера Польши об Освенциме вызвали шквал критики
12:53
Нетаниягу и Ципрас провели межправительственную встречу
12:43
Две туристки изнасилованы в центре задержания в Бен-Гурион
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus