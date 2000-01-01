15.06 18:36 MIGnews.com

Катар: продажа F-15 доказывает глубину поддержки США

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Комментарии

Высокопоставленные катарские представители прокомментировали сообщение о заключении крупной сделке по поставкам оружия с Соединенными Штатами.Представитель правительства Катара заявил: “Покупка истребителей на сумму 12 миллиардов долларов доказывает, насколько глубока поддержка Вашингтоном эмирата”.Представитель добавил, что конфликт Катара с соседями не повлияет на отношения с Соединенными Штатами.