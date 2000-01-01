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15.06 18:36   MIGnews.com

Катар: продажа F-15 доказывает глубину поддержки США

Высокопоставленные катарские представители прокомментировали сообщение о заключении крупной сделке по поставкам оружия с Соединенными Штатами.

Представитель правительства Катара заявил: “Покупка истребителей на сумму 12 миллиардов долларов доказывает, насколько глубока поддержка Вашингтоном эмирата”.

Представитель добавил, что конфликт Катара с соседями не повлияет на отношения с Соединенными Штатами.
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