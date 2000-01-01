15.06 15:46 MIGnews.com

Шарон советовал Путину не верить никому на Ближнем Востоке

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Бывший премьер-министр Израиля Ариэль Шарон предупреждал российского президента Владимира Путина о том, что, как говорится, "Восток – дело тонкое", поэтому доверять кому-либо из ближневосточных политиков не стоит.Содержанием своих частных бесед с покойным экс-премьером российский лидер поделился с американским режиссером Оливером Стоуном для его нового документального фильма "Интервью Путин"."Когда я был с визитом в Израиле Говоря о ситуации на Ближнем Востоке и о сложности проблем, с которыми сталкивается регион, бывший премьер-министр Израиля Шарон однажды сказал мне: "Господин президент, вы сейчас находитесь в регионе, где Вы никому ничего не сможете доверить", - рассказал Путин в третьей части документального фильма, который телеканал Showtime показал вечером в среду, 14 июня.Помимо того, в фильме была поднята тема его личных взаимоотношений с американскими президентами, Эдвардом Сноуденом и участии России в сирийском конфликте. Свои интервью Оливер Стоун проводил в течение двух лет, поэтому его фильм пока что является самой детальной беседой Путина с западными СМИ.Сам фильм в Америке был встречен неоднозначно. Критики обвинили режиссера в том, что тот не стал жестко критиковать российского лидера. В свою очередь Стоун считает необходимым представить в США точку зрения Путина, мнение которого в США зачастую игнорируют, а его самого — излишне демонизируют.