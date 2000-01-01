15.06 17:37 MIGnews.com

Израиль может депортировать гуманитарного координатора ООН

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Израиль требует уволить гуманитарного координатора ООН на палестинских территориях Роберта Пайпера после его крайне критичных отзывов о Еврейском государстве.Как сообщает Walla, израильский МИД обратился в Организацию Объединенных Наций с письмом, в котором пригрозил, в случае если австралийца Пайпера не заменят, отказать ему в продлении разрешения на пребывание на территории страны.Пребывание действующего координатора на должности невозможно в виду того, что израильскому правительству сложно продолжать работу с ним, что, в свою очередь, может навредить координации гуманитарной помощи арабам, проживающим в Иудее, Самарии и Газе, говорится в письме.Стоит отметить, что Пайпер является едва ли не ветераном работы ООН, вот уже около 30 лет сотрудничая с гуманитарными агентствами организации. "Специальным гуманитарным координатором на оккупированных палестинских территориях" он стал два года назад и за это время неоднократно вызывал гнев руководства государства.В частности, он обвинял Израиль в нарушении человеческих прав, международного гуманитарного права, силовой поддержке оккупации, целенаправленной изоляции друг от друга палестинских общин, разрыве социальной сплоченности арабов территорий, ограничении их экономической деятельности и прав на передвижение, самовыражение и на доступ к средствам здравоохранения.Официальной реакции ООН на требование МИДа пока что не было.