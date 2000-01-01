15.06 17:58 MIGnews.com

Евреев не пускают к Стене Плача из-за Рамадана

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Член Кнессета от "Яадут а-Тора" Ури Маклев обратился к командующему Иерусалимским округом полиции Йораму Халеви с требованием разобраться в ограничении доступа еврейским гражданам страны к Стене Плача из-за Рамадана.Отмечается, что на прошлой неделе сотни паломников и просто верующих евреев, которые хотели посетить святыню, были вынуждены остаться ни с чем, так как полиция перекрыла все дороги к Стене Плача."Сама такая ситуация, при которой Стена Плача закрыта для евреев, представляет собой серьезный поворот, отклонение от первоначального предположения, как и основного и недвусмысленного принципа, что Стена Плача является остатком нашего Храма. Абсолютно невозможно принять изменения этого очевидного и принятого соглашения", - написал он в письме.Маклев отметил и боль многих израильтян, которые ежедневно или каждую пятницу проделывают огромный путь, пробираясь с окраин столицы или даже из-за ее пределов, чтобы помолиться у Стены Плача."Нам известно об огромной ответственность, которая лежит на плечах полиции, но то, что вы должны видеть перед собой - благо молящихся. Ограничение доступа – это удар по общественности. Я прошу вас изучить случившееся с целью предотвращения повторения подобных инцидентов", - добавил депутат.