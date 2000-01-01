15.06 20:33 MIGnews.com

Швейцария пересмотрит все контракты с палестинскими НГО

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Министерство иностранных дел Швейцарии усилит контроль за финансированием пропалестинских и некоторых израильских организаций. Такое обещание дал глава швейцарской внешней политики Дидье Буркхальтер, когда ранее на этой неделе Сенат Швейцарии принял ряд соответствующих положений.Ранее на этой неделе аналогичный законопроект одобрила нижняя палата швейцарского парламента.В частности, Буркхальтер обещал принять "ряд мер" во предотвращение использования средств из швейцарской казны на деятельность, благоприятную для разжигания ненависти к евреям и Израилю. Для будут пересмотрены все контракты с НГО – теперь они будут включать более четкие положения, а анализ "политических рисков" будет усилен и более детально описан в докладе федеральному правительству.Как сказал министр, впредь швейцарское правительство будет играть более заметную роль в надзоре над средствами, распределяемыми на местах, в глобальном масштабе "и на Ближнем Востоке, где повышается злоупотребления ими, в частности".Буркхальтер подчеркнул, что "Швейцария никоим образом не поддерживает организации, разжигающие ненависть или антисемитизм, либо организации, связанные с антиизраильским движением Boycott, Divestment and Sanctions".