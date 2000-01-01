15.06 21:31 MIGnews.com

Путин сказал, кто не дает Трампу выполнить обещания

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Администрация экс-президента США Барака Обамы создала максимальные условия, чтобы усложнить пребывание Дональда Трампа на его посту и чтобы он не смог выполнить свои предвыборные обещания.Об этом российский президент Владимир Путин сказал американскому режиссеру Оливеру Стоуну в рамках его нового документального фильма "Интервью Путин"."Ну и что совсем уж плохо, насколько я себе представляю, уходящая команда насоздавала, наложила ему столько мин кругом и создала условия, при которых ему трудно выполнять свои обещания, данные народу. Но на самом деле мы не ждем ничего революционного", — рассказал российский лидер в третьей части четырехсерийного документального фильма, который телеканал Showtime показал вечером в среду, 14 июня.Помимо того, в фильме была поднята тема его личных взаимоотношений с американскими президентами, Эдвардом Сноуденом и участии России в сирийском конфликте. Свои интервью Оливер Стоун проводил в течение двух лет, поэтому его фильм пока что является самой детальной беседой Путина с западными СМИ.Сам фильм в Америке был встречен неоднозначно. Критики обвинили режиссера в том, что тот не стал жестко критиковать российского лидера. В свою очередь Стоун считает необходимым представить в США точку зрения Путина, мнение которого в США зачастую игнорируют, а его самого — излишне демонизируют.