Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Путин сказал, кто не дает Трампу выполнить обещания | Фото: Obama White House/Flickr15.06 21:31   MIGnews.com

Путин сказал, кто не дает Трампу выполнить обещания

Администрация экс-президента США Барака Обамы создала максимальные условия, чтобы усложнить пребывание Дональда Трампа на его посту и чтобы он не смог выполнить свои предвыборные обещания.

Об этом российский президент Владимир Путин сказал американскому режиссеру Оливеру Стоуну в рамках его нового документального фильма "Интервью Путин".

"Ну и что совсем уж плохо, насколько я себе представляю, уходящая команда насоздавала, наложила ему столько мин кругом и создала условия, при которых ему трудно выполнять свои обещания, данные народу. Но на самом деле мы не ждем ничего революционного", — рассказал российский лидер в третьей части четырехсерийного документального фильма, который телеканал Showtime показал вечером в среду, 14 июня.

Помимо того, в фильме была поднята тема его личных взаимоотношений с американскими президентами, Эдвардом Сноуденом и участии России в сирийском конфликте. Свои интервью Оливер Стоун проводил в течение двух лет, поэтому его фильм пока что является самой детальной беседой Путина с западными СМИ.

Сам фильм в Америке был встречен неоднозначно. Критики обвинили режиссера в том, что тот не стал жестко критиковать российского лидера. В свою очередь Стоун считает необходимым представить в США точку зрения Путина, мнение которого в США зачастую игнорируют, а его самого — излишне демонизируют.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:57
В Нобелевской речи Боба Дилана нашил плагиат
20:58
Цензура в ПА: за критику Абу Мазена заблокированы 11 сайтов
20:33
Швейцария пересмотрит все контракты с палестинскими НГО
19:30
"Эль-Аль" - самая шумная и грязная авиакомпания в мире
18:59
Депутат Израиля выступит на конференции "50 лет оккупации"
18:36
Катар: продажа F-15 доказывает глубину поддержки США
17:58
Евреев не пускают к Стене Плача из-за Рамадана
17:09
Моти Гилат: мне сказали - не пиши против Нетаниягу
16:35
Полиция - против досрочного освобождения Ольмерта
16:28
Половину Букеровской премии отдадут "Бецелему"
16:07
Кто победит в схватке 300 иранских катеров и авианосца?
15:55
Жена премьера убита за несколько часов до инаугурации
15:46
Шарон советовал Путину не верить никому на Ближнем Востоке
15:11
ISIS захватило бывший опорный пункт бен Ладена
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus