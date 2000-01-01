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Берлин в ярости от убийства двух своих граждан в Египте 15.07 13:28   MIGnews.com

Берлин в ярости от убийства двух своих граждан в Египте

Представитель МИД Германии по связям с прессой осудила убийство двух гражданок страны в Хургаде (Египет). Она охарактеризовала реакцию ведомства как "смятение и ярость".

Об этом сообщает агентство Reuters.

Дипломат подчеркнула, что нападение было намеренным актом насилия против иностранных туристов, и назвала его "бесчестным и преступным".

Как стал известно, в пятницу, 14 июля, неизвестный мужчина вооруженный ножом напал на несколько групп туристов на закрытом пляже отеля "El Palacio" в Хургаде.

"У нас есть теперь печальная определенность в том, что две немки были убиты во время нападения в Хургаде. Согласно нашей информации, это было намеренное нападение на иностранных туристов — особенно бесчестное и преступное деяние, оставившее нас в скорби, смятении и ярости", — резюмировала она.
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