15.07 13:28 MIGnews.com

Берлин в ярости от убийства двух своих граждан в Египте

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Представитель МИД Германии по связям с прессой осудила убийство двух гражданок страны в Хургаде (Египет). Она охарактеризовала реакцию ведомства как "смятение и ярость".Об этом сообщает агентство Reuters.Дипломат подчеркнула, что нападение было намеренным актом насилия против иностранных туристов, и назвала его "бесчестным и преступным".Как стал известно, в пятницу, 14 июля, неизвестный мужчина вооруженный ножом напал на несколько групп туристов на закрытом пляже отеля "El Palacio" в Хургаде."У нас есть теперь печальная определенность в том, что две немки были убиты во время нападения в Хургаде. Согласно нашей информации, это было намеренное нападение на иностранных туристов — особенно бесчестное и преступное деяние, оставившее нас в скорби, смятении и ярости", — резюмировала она.